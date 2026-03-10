Prinz Edward: Geburtstag bei den Paralympics

Edward und Sophie im Dauereinsatz für die Krone

Dass Edward und Sophie den Winterspielen auch am Geburtstag des Prinzen Priorität einräumen, passt ins Bild. Beide gelten als ausgesprochen fleissige Repräsentanten der Monarchie. Laut einer Auswertung der absolvierten Termine für das Jahr 2025 liegt der Herzog Medienberichten zufolge mit 313 Auftritten auf Platz drei der aktivsten Royals – übertroffen nur von König Charles (532) und Prinzessin Anne (478). Sophie kam auf 235 Auftritte und belegte damit Rang vier.