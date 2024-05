Prinz George mit Papa William beim FA-Cup-Finale im Wembleystadion

Prinz George begleitet William zu FA–Cup–Endspiel

Ganz allein kam William nicht ins Stadion, sondern in Begleitung von Sohn Prinz George (10). Das Vater–Sohn–Duo nahm in der ersten Reihe der Tribüne Platz, wie schon bei vorherigen Fussballspielen war der kleine George im Partnerlook mit seinem Vater in Anzug und Krawatte gekleidet.