Prinz George wird zwölf: Geburtstagsbild mit Freundschaftsarmband

Grosse Veränderungen im neuen Lebensjahr

Die Geburt von Prinz George wurde weltweit mit Spannung erwartet. Als er am 22. Juli 2013 im St. Mary‹s Hospital in London zur Welt kam, warteten draussen schon tagelang hunderte Fotografen und royale Fans. Seine Taufe fand am 23. Oktober 2013 in der Chapel Royal im St James›s Palast im engsten Familienkreis statt. Er war noch nicht einmal ein Jahr alt, als er seine Eltern im April 2014 auf seiner ersten Auslandsreise nach Australien und Neuseeland begleitete. Im Laufe der Jahre absolvierte er immer mehr Auftritte und wird langsam an seine künftige Aufgabe herangeführt. Zuletzt begleitete er seine Eltern zum Tennisturnier in Wimbledon, um dem Sieger Jannik Sinner (23) zu gratulieren.