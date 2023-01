Prinz Harry: Als Soldat in Afghanistan hat er 25 Taliban getötet

Minütlich tröpfeln schon jetzt Inhalte aus Prinz Harrys (38) Autobiografie «Spare» (Deutsch: «Reserve»), die eigentlich erst am 10. Januar offiziell erscheint, an die Öffentlichkeit. Die neueste Meldung, die unter anderem die britische Zeitung «The Telegraph» aufgreift, befasst sich mit Prinz Harrys Militärdienst in Afghanistan. Erstmals spreche der Sohn von König Charles III. (74) in seinem Buch über die Menschen, die er dort während seiner Zeit als Pilot eines Apache-Helikopters getötet habe.