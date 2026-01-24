Prinz Harry attackiert Trump wegen Afghanistan-Aussagen

Prinz Harrys eigener Einsatz an der Front

Prinz Harrys militärische Laufbahn umfasste insgesamt zehn Jahre. Nach seiner Ausbildung trat er in das Regiment der Household Cavalry ein. 2008 wurde er heimlich für zehn Wochen nach Afghanistan entsandt, musste jedoch abgezogen werden, nachdem Medien seinen Standort preisgegeben hatten. Sein zweiter Einsatz erfolgte zwischen 2012 und 2013 als Apache–Hubschrauberpilot und Bordschütze. In diesem Zeitraum war er direkt an Kampfeinsätzen beteiligt.