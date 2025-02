Prinz Harry bei Überraschungsauftritt in L.A.: «Durfte nie wählen»

Der Herzog erklärte des Weiteren, wie sein Verständnis vom Dienst an der Gesellschaft sich durch seinen Umzug in die USA verändert hat: «Früher drehte sich in meinem Leben so viel um wohltätige Arbeit. Seitdem konzentriere ich mich zwar weiterhin auf meine Wohltätigkeitsorganisationen, aber ich suche auch nach vorgelagerten Lösungen und Prävention – durch Entscheidungen und Investitionen, die Probleme angehen, bevor sie behoben werden müssen.»