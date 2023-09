Prinz Harry bereits in Düsseldorf angekommen

Prinz Harry (38) ist bereits in Düsseldorf angekommen. Wie unter anderem der WDR berichtet, landete der britische Royal am späten Freitagnachmittag (8. September) in der Landeshauptstadt von Nordrhein–Westfalen. Britische Medien hatten zunächst noch berichtet, dass Prinz Harry wohl erst am Samstag, also direkt am Starttag der erstmals hierzulande ausgetragenen Invictus Games, in Deutschland ankommen würde.