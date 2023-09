Prinz Harry besucht allein die letzte Ruhestätte der Queen

Nur per Zufall wurde ein ganz besonderer Besucher an der letzten Ruhestätte von Queen Elizabeth II. (1926–2022) gesichtet: Prinz Harry (38), der für kurze in seiner britischen Heimat verweilt, ehe er zu den Invictus Games in Deutschland weiterreist. Ein Foto, laut «Daily Mail» von einem Touristen aufgenommen, zeigt den Royal gerade beim Verlassen der St.–Georgs–Kapelle auf Schloss Windsor, wo die Queen am 19. September des vergangenen Jahres neben ihrem Ehemann Prinz Philip (1921–2021) beigesetzt worden war.