Prinz Harry: Das ist sein Friedensangebot an König Charles III.

Die Beziehung von Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan (43), zur Königsfamilie gilt als zerrüttet, seit die beiden 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten sind. Sie leben mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien. In einer Netflix–Doku sowie in der Autobiografie des Prinzen hatten die Sussexes den Royals in der Vergangenheit schwere Vorwürfe gemacht.