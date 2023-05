Schon häufig hat der jüngere Sohn von König Charles III. die Methoden der britischen Yellow Press angeprangert. Er gibt den Medien auch eine Mitschuld am Unfalltod seiner Mutter Diana (1961-1997). Auch seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), verklagte die Zeitungsgruppe «Associated Newspapers» bereits. Ein Brief an ihren Vater war ohne ihre Einwilligung veröffentlicht worden. Meghan gewann den Gerichtsprozess im Dezember 2022. Die «Mail on Sunday» druckte daraufhin eine Entschuldigung ab.