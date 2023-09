Prinz Harry: Düsseldorfer Publikum singt «Happy Birthday»

«Hat jemand Geburtstag?»

Harry und Meghan wirkten fit, als sie auf der Tribüne in der Merkur Spiel–Arena Platz genommen hatten. Dann fragte der Stadionsprecher in die Menge: «Ist hier jemand, der heute seinen eigenen besonderen Anlass feiert? Hat jemand Geburtstag? Oh, ich glaube, es hat jemand Geburtstag. Ein gewisser Prinz Harry, der Herzog von Sussex, wird heute 39 Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag! Lasst uns mitsingen.» Gesagt, getan.