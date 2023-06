Prinz Harry erscheint vor Gericht zum Kreuzverhör

Ob Prinz Harry während seines Grossbritannien-Besuchs auch Mitglieder seiner Familie trifft, ist nicht bekannt. Charles befindet sich derzeit im Wanderurlaub in Rumänien. Zu dessen Krönung am 6. Mai war Harry aus seiner Wahlheimat nur für einige Stunden eingeflogen, um an dem Gottesdienst in der Westminster Abbey teilzunehmen. Damals flog er schnell wieder nach Kalifornien, um den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern.