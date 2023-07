Prinz Harry fordert halbe Million Euro Schadenersatz von MGN

Nach rund sieben Wochen ist am vergangenen Freitag (30. Juni) die Beweisaufnahme im Rechtsstreit von Prinz Harry (38) und drei weiteren Personen gegen die Mirror Group Newspapers (MGN) beendet worden. Am finalen Tag sei laut britischen Medien, darunter «The Guardian» und «BBC News», auch die Schadenersatzforderung des Royals mitgeteilt worden. Demnach will Prinz Harry für den Eingriff in seine Privatsphäre 440.000 britische Pfund (umgerechnet etwa 500.000 Euro) von MGN.