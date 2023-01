Handgreifliche Streitigkeiten

Zuvor hatte Harry William bereits beschuldigt, ihn während eines heftigen Streits im Nottingham Cottage - Harrys Zuhause im Kensington Palast - im Jahr 2019 am Kragen gepackt und zu Boden geworfen zu haben. Harry soll sich dabei Kratzer und Prellungen an einem Hundenapf zugezogen haben. Der Konflikt soll entbrannt sein, nachdem der Prinz of Wales Meghan als «schwierig», «unhöflich» und «aggressiv» bezeichnet hatte.