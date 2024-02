Prinz Harry gibt neues TV-Interview: Seine fünf grössten Enthüllungen

Prinz Harry (39) hatte bereits im Vorfeld mit dem angekündigten Interview für die TV–Show «Good Morning America» für Wirbel gesorgt. Muss die britische Königsfamilie etwa vor weiteren skandalösen Enthüllungen zittern? Ganz so dramatisch wurde das, was der abtrünnige Royal Reporter Will Reeve (31) anvertraute, am Ende nicht. Dennoch gab Harry in dem Gespräch, das am Rande des «Invictus Games One Year To Go»–Events in Kanada geführt wurde, so manche Details preis.