Prinz Harry & Herzogin Meghan überraschen beim Sundance Film Festival

Emotionale Tage für Prinz Harry

Der glamouröse Festivalauftritt kam nur wenige Tage nach einem deutlich belastenderen Termin für den Prinzen. Harry hatte in London vor dem High Court im laufenden Prozess gegen Associated Newspapers Limited, den Verlag der «Daily Mail», ausgesagt. Dabei sprach er offen über die Schattenseiten des Medienrummels um seine Familie. «ANL hat das Leben meiner Frau zur absoluten Hölle gemacht», erklärte er vor Gericht und machte damit deutlich, wie sehr die Berichterstattung das Paar belastet.