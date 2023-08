Prinz Harry hoch zu Ross: Polospiel für den guten Zweck in Singapur

Das erste Poloturnier fand bereits im Jahr 2010 in Barbados statt und brachte bis heute rund 14 Millionen US-Dollar (rund 15 Mio. Euro) für die Wohltätigkeitsorganisation ein. «Der jährliche Polo-Cup ist entscheidend für die wesentliche Arbeit Sentebales, um sicherzustellen, dass Kinder und junge Menschen gesund sowie widerstandsfähig sind und gedeihen können», wird Prinz Harry auf der Homepage der Organisation zitiert. Die 2023 gesammelten, finanziellen Mittel sollen in ein «Clubs and Camps»-Programm fliessen, mit dem Sentebale junge Menschen unterstützt.