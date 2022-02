Prinz Harry: «Ich habe den Burnout erlebt»

Prinz Harry (37) hat seinen ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr absolviert - an der Seite seiner guten Freundin Serena Williams (40). Gemeinsam mit dem Chef des Coaching-Unternehmens BetterUp, Alexi Robichaux, sprachen sie am Donnerstag auf einem virtuellen Event über die «Kultivierung der Kraft der mentalen Fitness durch ein mutiges Engagement für innere Arbeit». Ausschnitte davon veröffentlichte BetterUp anschliessend via Twitter.