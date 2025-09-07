Prinz Harry: Neuer Termin auf seiner Grossbritannienreise

In einem Statement betonte Harry: «Es ist mir stets eine Ehre, an den WellChild Awards teilzunehmen und die unglaublichen Kinder, Familien und Fachkräfte zu treffen, die uns alle mit ihrer Stärke und ihrem Geist inspirieren.» Das Datum der Veranstaltung trägt eine schwermütige Note: Der 8. September markiert den dritten Todestag seiner geliebten Grossmutter Queen Elizabeth II. (1926–2022). Laut «The Sun» stehen für Harry am Mittwoch und Donnerstag weitere private Treffen mit seinen Wohltätigkeitsorganisationen und Schirmherrschaften auf dem Programm.