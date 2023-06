Prinz Harry plant Dokumentation über Afrika für Netflix

Das Thema Afrika ist für Harry auch privat ein wichtiges. In einer Rede vor den Vereinten Nationen hatte er im Jahr 2022 den Kontinent als einen Ort bezeichnet, «an dem ich immer wieder Frieden und Heilung fand.» Kurz vor ihrem Tod war seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), nach Afrika gereist, um gegen Landminen zu kämpfen. 2019 war Prinz Harry wie einst seine Mutter mit Schutzkleidung durch ein Minenfeld in Angola gelaufen. Letztes Jahr sagte er in seiner Rede: «Hier habe ich mich meiner Mutter am nächsten gefühlt und Trost gesucht, nachdem sie gestorben war.» Damit nicht genug. Auf einer gemeinsamen Reise mit Meghan nach Botswana sei ihm zudem klar geworden, «dass ich in meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden hatte».