Prinz Harry: Plant er den Aufbau einer eigenen Firma?

Mit der «Erfolgsbilanz» ist womöglich unter anderem gemeint, dass die Netflix–Bilanz der beiden doch eher durchwachsen ist. Bis auf das Format «Harry & Meghan» soll keines der Bildschirmprojekte für den Streamingdienst ein grosser Erfolg gewesen sein. Eine Vereinbarung mit Netflix wurde 2025 zwar verlängert, wurde von einem Exklusivvertrag jedoch zum First–Look–Deal. Künftige Serien– oder Film–Projekte wird das Paar somit als erstes Netflix anbieten, die beiden können diese dann aber auch bei anderen Anbietern unterbringen. Kürzlich hatte die Klatschseite der «New York Post» etwa bereits berichtet, dass es trotz einer Verknüpfung mit der Marke «As Ever» wohl nach zwei Staffeln keine Fortsetzung der Lifestyle–Serie «With Love, Meghan» geben wird. Es hätten zwar Gespräche über Specials stattgefunden, aber es sei bislang nichts Konkretes geplant.