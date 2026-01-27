Prinz Harry: Plant er den Aufbau einer eigenen Firma?

Wird Prinz Harry (41) etwa zum Geschäftsmann mit eigener Firma? Während er und Herzogin Meghan (44) in der Vergangenheit oft gemeinsame Sache gemacht haben, sollen die beruflichen Wege der beiden laut eines neuen Berichts angeblich deutlich auseinander führen.
Herzogin Meghan soll sich auf «As Ever» konzentrieren
Während er und seine Ehefrau etwa über die gemeinsame Produktionsfirma Archewell Productions Projekte für den Streamingdienst Netflix umgesetzt haben, sollen sie laut «Page Six» mittlerweile getrennte Büros besitzen. Herzogin Meghan fokussiere sich demzufolge besonders auf ihre Lifestyle–Marke «As Ever». Und die soll äusserst erfolgreich sein. Ein Insider sprach etwa erst Anfang des Jahres gegenüber dem Magazin «People» davon, dass die Produkte – dazu gehören unter anderem Marmelade, Tee und Honig – «reissenden Absatz» fänden.
«Harry macht in Amerika nicht wirklich etwas», berichtet unterdessen eine anonyme Quelle der «Page Six». «Es scheint, als sei er immer noch sehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Es gab Gerüchte, dass Harry ein Unternehmen gründen wolle [...]». Genaue Informationen darüber gibt es allerdings nicht. Auch behauptet der Informant, dass Meghan und Harry «nicht gerade die beste Erfolgsbilanz vorzuweisen» hätten. Der Insider glaubt, dass der Prinz aktuell vor allem auf «Vorträge als Einnahmequelle» setze und das Paar jetzt beruflich erstmals «unterschiedliche Wege» einschlage.
Mit der «Erfolgsbilanz» ist womöglich unter anderem gemeint, dass die Netflix–Bilanz der beiden doch eher durchwachsen ist. Bis auf das Format «Harry & Meghan» soll keines der Bildschirmprojekte für den Streamingdienst ein grosser Erfolg gewesen sein. Eine Vereinbarung mit Netflix wurde 2025 zwar verlängert, wurde von einem Exklusivvertrag jedoch zum First–Look–Deal. Künftige Serien– oder Film–Projekte wird das Paar somit als erstes Netflix anbieten, die beiden können diese dann aber auch bei anderen Anbietern unterbringen. Kürzlich hatte die Klatschseite der «New York Post» etwa bereits berichtet, dass es trotz einer Verknüpfung mit der Marke «As Ever» wohl nach zwei Staffeln keine Fortsetzung der Lifestyle–Serie «With Love, Meghan» geben wird. Es hätten zwar Gespräche über Specials stattgefunden, aber es sei bislang nichts Konkretes geplant.