Prinz Harry: Reise zur Queen ohne Herzogin Meghan

Auftritt bei WellChild Awards in London abgesagt

Das Paar, das 2020 in die USA gezogen ist, befindet sich eigentlich auf einer Europareise: Manchester war die erste Station der beiden. Nach ihrem Besuch in Düsseldorf stand ein weiterer Stopp im Vereinigten Königreich an, wo an diesem Donnerstag in London die WellChild Awards stattfinden. Seinen Auftritt dort hat das Paar abgesagt. Es ist das erste Mal seit den Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. im Juni, dass die beiden die Heimat des Royals besuchen.