Prinz Harry reist ohne Meghan zu seinem krebskranken Vater

Zuvor hatte es in der britischen Presse Monate lang Berichte darüber gegeben, wie angespannt die Beziehung zwischen den Sussexes und dem Rest der königlichen Familie angeblich sein soll. Prinz Harry war mit seiner Ehefrau Meghan 2020 in die USA gezogen, das Paar griff Mitglieder der Royals anschliessend in Interviews, einer Netflix–Doku und Harrys Memoiren an.