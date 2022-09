Harry und Meghan, die 2020 in die USA gezogen sind, haben auf ihrer kurzen Europareise einen straffen Zeitplan: Nach ihrem Besuch in Düsseldorf reisen sie zurück ins Vereinigte Königreich: Am Donnerstag finden in London die WellChild Awards statt. Es ist das erste Mal seit den Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) im Juni, dass das Paar die Heimat des Royals besucht.