Prinz Harrys (38) aufsehenerregende Memoiren «Spare» (deutscher Titel «Reserve»), in denen er über seinen Drogenkonsum, sein Sexleben und seine Auseinandersetzungen mit Mitgliedern der königlichen Familie berichtet, haben sich am ersten Verkaufstag in den USA, Grossbritannien und Kanada bereits 1,4 Millionen Mal verkauft. Diese Zahl umfasst demnach alle Formate und Ausgaben, einschliesslich E-Books und gedruckter Ausgaben.