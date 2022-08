Prinz Harry soll Vater Prinz Charles «verloren» haben

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) sind 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgetreten. Seitdem hätten Prinz Harry und sein Vater, Prinz Charles (73), ein angespanntes Verhältnis. Das deutet die 41-Jährige jetzt in einem Interview mit dem New Yorker Magazin «The Cut» an.