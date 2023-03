Prinz Harry spricht über Krisenmoment in Ehe mit Herzogin Meghan

Prinz Harry über Psychedelika: «Grundlegender Teil meines Lebens»

Im Umgang mit unterdrückten Gefühlen hätten neben seiner Frau auch Psychedelika eine wichtige Rolle gespielt, verrät der Royal im Interview mit Dr. Maté. Sie hätten ihm «ein Gefühl von Entspannung, Erleichterung, Komfort» sowie «eine Leichtigkeit» gegeben. «Ich fing an, es als Freizeitbeschäftigung zu machen und merkte dann, wie gut es mir tat», erklärt Prinz Harry. Er geht noch einen Schritt weiter: «Ich würde sagen, sie sind einer der grundlegenden Teile meines Lebens, der mich verändert hat und mir geholfen haben, mit den Traumata und den Schmerzen der Vergangenheit umzugehen. Sie bringen so viel von dem zum Vorschein, was wir unterdrückt haben.» Seinen Drogenkonsum thematisiert Prinz Harry auch in seinem Buch.