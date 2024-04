Prinz Harry: Teilnahme am Jubiläums-Gottesdienst in London bestätigt

Es wird Harrys erster Besuch in Grossbritannien sein, seit seine Schwägerin Prinzessin Kate (42) am 22. März ihre Krebs–Erkrankung bekannt gegeben hat. Britische Medien gehen davon aus, dass Meghan, Sohn Archie und Tochter Lilibet in Montecito bleiben werden. Die Herzogin begleitete zwar ihren Mann zu vielen Invictus–Games–Veranstaltungen in Toronto, Sydney, Den Haag, Düsseldorf und Vancouver. Jedoch wurde sie zuletzt im September 2022 bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (1926–2022) in Grossbritannien gesehen. Der Krönung von König Charles III. am 6. Mai 2023 blieb sie fern, da Archie an dem Tag seinen vierten Geburtstag feierte. Auch das bevorstehende Jubiläum fällt zeitlich wieder mit dem Ehrentag des Jungen zusammen: Er wird nur zwei Tage vorher fünf Jahre alt.