Prinz Harry überrascht mit Auftritt bei «Heart of Invictus»-Premiere

Bei diesem Anblick staunten die Kinobesucherinnen und –besucher vermutlich nicht schlecht: Prinz Harry (38) hat am vergangenen Montagabend überraschend die Premiere seiner neuen Netflix–Dokumentation «Heart of Invictus» in einem Theater in Chula Vista, Kalifornien, besucht. Das zeigen mehrere Beiträge in den sozialen Medien.