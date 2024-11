Prinz Harry überrascht trauernde Militärkinder mit Süssigkeiten

In einem Brief würdigte er die Opfer und die Angehörigen

Am Donnerstag hatte Prinz Harry bereits einen Brief an die Kinder von Scotty's Little Soldiers geschrieben, in dem er erklärte, er «verstehe die Schwere», die mit dem Verlust eines Elternteils in jungen Jahren verbunden sei. Er war selbst erst zwölf Jahre alt, als seine Mutter Diana (1961–1997) bei einem Autounfall starb. In dem Brief betonte er, dass er sich am «Remembrance Day» «einen Moment Zeit nehmen wolle, um über die tiefe Bedeutung dieses Anlasses und darüber, was er für jeden von Ihnen bedeutet, nachzudenken». An dem Tag würde nicht nur an die «ausserordentlichen Opfer unserer Soldaten» erinnert, sondern man erkenne auch an, «welche Auswirkungen diese Opfer auf ihre Familien haben, insbesondere auf solche wie Eure».