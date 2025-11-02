Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auf Halloween-Tour mit ihren Kindern

Die vierköpfige Familie war laut des Berichts im kalifornischen Santa Barbara unterwegs und zog von Haus zu Haus. Archie war für den Feiertag als Ameise verkleidet, Lilibet anscheinend als grünes Glühwürmchen. Die Eltern begleiteten die Sammelaktion unverkleidet. Prinz Harry setzte auf einen entspannten Freizeitlook, trug ein schwarzes Polohemd und blaue Jeans. Seine Frau wählte ein schwarzes Hemd und eine Jogginghose. Einen kleinen Halloween–Touch verpasste sie ihrem lässigen Outfit mit einem Umhang, der wie ein Regenbogen–Schmetterling aussah. In der Hand hielten beide Getränke, sie ein Glas, er eine Flasche.