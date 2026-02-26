Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen verletzte Kinder in Amman

Das Paar blicke auf den Tag mit der Gewissheit zurück, dass nicht nur die Herausforderungen für Jordanien und die Region immens seien, sondern auch «die Führungsstärke, der Einfallsreichtum und die Menschlichkeit derjenigen, die an vorderster Front arbeiten». Daher wolle man sich mit der Stiftung Archewell Philanthropies weiterhin dafür einsetzen, Partner vor Ort zu unterstützen, «die Fürsorge, Würde und langfristige Genesung» in den Mittelpunkt stellen.