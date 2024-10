Prinz Harry und Herzogin Meghan: Darum hat das Paar eine neue Dynamik

Prinz Harry (40) und Ehefrau Herzogin Meghan (43) gehen in der Öffentlichkeit immer öfter getrennte Wege. Harrys Besuch in Lesotho und Südafrika findet ohne seine Frau und ihre beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) statt. Die drei hatten ihn auch nicht auf seinen Besuchen in New York City und Grossbritannien begleitet.