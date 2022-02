Prinz Harry und Herzogin Meghan: Dinner-Date mit Eugenie und Jack

Zu zwei Anlässen war Harry im vergangenen Jahr allein in die Heimat gereist: zur Beerdigung seines Grossvaters Prinz Philip (1921-2021) am 17. April 2021 und zur Einweihung der Statue zu Ehren seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) am 1. Juli 2021. Ob Harry, Meghan, Archie und Lili zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums seiner Grossmutter, Queen Elizabeth II. (95), im Juni nach Grossbritannien reisen werden, steht noch in den Sternen. Derzeit wird juristisch um Sicherheitsfragen gerungen.