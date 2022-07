Prinz Harry und Herzogin Meghan: Doch kein Queen-Besuch in Schottland?

Letztes Treffen im Juni

Harry und Meghan sahen die Queen zuletzt im Juni, als sie zur Feier ihres Platinjubiläums nach Grossbritannien flogen. Dort stellten sie der Monarchin auch zum ersten Mal ihre im Juni 2021 in den USA geborene Tochter Lilibet - Spitzname Lili - vor. Queen Elizabeth traf ihre Urenkelin und Namensvetterin sogar zweimal. Ein Treffen mit Harrys Bruder, Prinz William (40), dessen Frau Herzogin Kate (40) und ihren Kindern gab es allerdings nicht. Die Auswanderer sollen sie zwar zu Lilibets erstem Geburtstag in ihr britisches Haus, Frogmore Cottage, eingeladen haben, doch die Cambridges waren aus dienstlichen Gründen in Wales unterwegs.