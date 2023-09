Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern bei Beyoncé-Konzert

Harry und Meghan kommen nach Deutschland

Am 7. September finden in Prinz Harrys britischer Heimat die WellChild Awards statt. Geplant ist, dass er dort einen der Preise überreicht und eine Rede hält. Keine 48 Stunden nach den WellChild Awards steigt in Düsseldorf dann die Auftaktzeremonie der Invictus Games. Diese werde Harry, ebenso wie den gesamten UK–Trip, noch ohne seine Frau angehen, heisst es. Herzogin Meghan soll zu einem noch nicht genau mitgeteilten Termin – wohl zwei Tage nach Prinz Harry – direkt aus dem USA anreisen und eine wichtige Rolle bei der Abschlussfeier in Düsseldorf am 16. September spielen.