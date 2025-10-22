Prinz Harry und Herzogin Meghan fordern Verbot von KI-Superintelligenz

Mehr als 800 Unterzeichner

Dabei handelt es sich um ein noch nicht erreichtes Stadium künstlicher Intelligenz, das nach Ansicht der Unterzeichner eines Tages eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte. In der Erklärung wird ein «Verbot der Entwicklung von Superintelligenz» gefordert – solange «kein breiter wissenschaftlicher Konsens über deren Sicherheit und Kontrolle» besteht und keine «starke öffentliche Zustimmung» vorliegt.