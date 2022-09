Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ihre Kinder bekommen royale Titel

Meghan im Oprah-Winfrey-Interview

Doch so einfach scheint es nicht zu sein, glaubt man dem, was die damals hochschwangere Herzogin Meghan in ihrem Skandal-Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey (68) im März 2021 erklärte. Ihrer Ansicht nach würde Archie sein Titel aufgrund seiner Herkunft verwehrt werden. Sie hatte von ihrem Schock darüber gesprochen, dass Archie keinen Polizeischutz erhalten würde, weil er keinen Titel hat.