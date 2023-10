Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren nach New York zurück

Fünf Monate, nachdem sie sich in New York als Opfer einer wilden Paparazzi–Verfolgungsjagd sahen, kehren Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) in den Big Apple zurück. In der kommenden Woche werden sie am ersten Gipfeltreffen ihrer Archewell Foundation teilnehmen, berichtet das US–Magazin «People». Dazu seien vor allem Eltern eingeladen, deren Kinder von Auswirkungen der sozialen Medien betroffen sind.