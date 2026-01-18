Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren zu Hollywood-PR-Agentur zurück

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) kehren zu einer ihnen vertrauten Hollywood–PR–Agentur zurück. Das berichtet das US–Magazin «People» am Sonntag.
Meghan kennt die Agentur noch aus ihren «Suits»–Zeiten
Sunshine Sachs Morgan & Lylis (SSML) ist ein wichtiger Akteur in Hollywood. Die Agentur vertritt bekannte Schauspieler und betreut grosse Unterhaltungsprojekte. Herzogin Meghan arbeitete mit SSML bereits zusammen, als sie noch Schauspielerin bei der Serie «Suits» war. Seit 2017 betreute die PR–Agentur mit Standorten an beiden Küsten der USA dann das Paar immer wieder für verschiedene Projekte. Eine der Co–Präsidentinnen der Agentur, Keleigh Thomas Morgan, war laut «People» im Mai 2018 auch bei der Hochzeit in Windsor anwesend.
Wie es jetzt heisst, arbeite das Unternehmen eng mit dem internen Team der Sussexes zusammen, zu dem auch Liam Maguire, ihr Kommunikationsdirektor für Grossbritannien und Europa, gehört. Er ist weiterhin in seiner Funktion tätig und betreut hauptsächlich die Kommunikation von Prinz Harry.
Personelle Veränderungen im Kommunikationsteam
Zuletzt hatte es einige Veränderungen im Team von Harry und Meghan gegeben. Ihre Kommunikationschefin Meredith Maines kündigte im Dezember ihren Rücktritt an, um sich neuen Aufgaben zu stellen. Sie hatte erst im März 2025 ihr Amt angetreten. Maines arbeitete eng mit Method Communications zusammen, der externen Agentur, die die Kommunikation der Sussexes betreute, und war grösstenteils für Meghans Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens hiess es, dass bereits eine andere Agentur mit der US–amerikanischen Betreuung des Paares beauftragt worden war.
2024 war die globale Pressesprecherin Ashley Hansen nach zwei Jahren zurückgetreten, um ihre eigene Beratungsfirma zu gründen. 2025 sollen drei weitere Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung die Archewell Foundation verlassen haben. Auch Emily Robinson, die zuvor bei Netflix gearbeitet hatte und zur Kommunikationsdirektorin ernannt worden war, gab ihre Position im Oktober nach nur vier Monaten auf.
Zuletzt hatte der langjährige Berater und Vertraute James Holt Ende Dezember 2025 verkündet, dass er als Archewell–Geschäftsführer zurücktreten wird. «Nach fünf unglaublichen Jahren in Los Angeles ist es für meine Familie an der Zeit, nach London zurückzukehren», erklärte er laut «Daily Mail».
Wohltätigkeitsorganisation heisst jetzt Archewell Philanthropies
Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten am 19. Dezember zum fünfjährigen Bestehen ihrer Archewell Foundation bekannt gegeben, dass sie ihre Organisation in Archewell Philanthropies umbenennen und eine Umstrukturierung vornehmen.