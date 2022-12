Prinz Harry und Herzogin Meghan kündigen neues Netflix-Projekt an

Nach ihrer aufsehenerregenden und sehr persönlichen Netflix-Doku «Harry & Meghan» haben Prinz Harry (38) und Ehefrau Herzogin Meghan (41) bereits ein weiteres Projekt mit dem Streamingdienst in der Pipeline. Netflix hat nun einen ersten Trailer zur Dokuserie «Live to Lead» veröffentlicht, die am 31. Dezember Premiere feiern wird.