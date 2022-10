Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) geben ihren Fans einen neuen Einblick in ihren jüngsten Besuch in England. Misan Harriman (45), ein guter Freund der beiden Royals und Fotograf, veröffentlichte am Montag zwei Bilder des Paares auf seinem offiziellen Twitter-Account. Die beiden Schnappschüsse seien laut Harriman am 4. September 2022 aufgenommen worden, unmittelbar bevor Harry und Meghan die Bühne für die Eröffnungsfeier des «One Young World Summit» in Manchester betraten.