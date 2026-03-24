Prinz Harry und Herzogin Meghan: Neue Polo-Dramaserie für Netflix

«Noch immer eine Beziehung»

Zuvor hatte «Variety» am 17. März über einen angeblichen Bruch des Streamingdienstes mit Herzogin Meghan und Prinz Harry berichtete. Bela Bajaria (56), die bei Netflix als Content–Chefin arbeitet, wies den Bericht scharf zurück. «Glaubt nicht alles, was ihr lest», mahnte sie laut «The Hollywood Reporter». Die Zusammenarbeit mit dem Paar sei nach wie vor aktiv: «Wir haben noch immer eine Beziehung zu ihnen, wir haben Filmprojekte mit ihnen in der Entwicklung, eine grossartige Dokumentation gemeinsam mit ihnen, und sie haben weitere Entwicklungsprojekte auf der TV– und Filmseite.»