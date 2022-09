Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) besuchen am heutigen Dienstag Düsseldorf. Hier sollen in ziemlich genau einem Jahr die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games ausgetragen werden. Für ihre Sicherheit müssen die Sussexes während ihres Besuchs am Rhein allerdings offenbar selbst aufkommen. Wie die «Daily Mail» berichtet, stufen die deutschen Autoritäten Harrys und Meghans Reise als «Privatereignis» ein. Polizeischutz wird daher lediglich in geringfügigem Masse gewährt.