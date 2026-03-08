Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen nach Australien

2018: Triumphzug und heimliche Zündschnur

Die letzte Australienreise des Paares im Jahr 2018 gilt als eine der glanzvollsten royalen Touren der jüngeren Geschichte. Meghan war zu diesem Zeitpunkt schwanger mit Archie, die Stimmung rund um die frisch vermählten Sussexes war euphorisch. Harry beschrieb die Reise später in einem Interview mit Oprah Winfrey (72) als Wendepunkt – allerdings im doppelten Sinne: «Es änderte sich wirklich nach der Australientour, nach unserer Südpazifiktour. Es war das erste Mal, dass die Familie sehen konnte, wie unglaublich Meghan in diesem Job ist.»