Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen nach Nigeria

Wie das «People»–Magazin weiter berichtet, hat Verteidigungsminister Alhaji Mohammed Abubakar Badaru, der an der letztjährigen Veranstaltung in Deutschland teilnahm, seine Bereitschaft bekundet, die Spiele auszurichten, sollte Nigeria die Möglichkeit dazu erhalten. In einer Erklärung sagte Brigadegeneral Tukur Vusau, amtierender Direktor für Verteidigungsinformationen in Nigeria: «Der Besuch dient dazu, Nigerias starke Position bei diesem Spiel zu festigen und die Möglichkeit zu prüfen, die Veranstaltung in späteren Jahren auszurichten.»