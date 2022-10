Prinz Harry und Herzogin Meghan: Schlagen sie Weihnachtseinladung aus?

Von einem vermeintlichen Insider will die Seite erfahren haben, dass das Verhältnis inzwischen «am Tiefpunkt» angekommen sei. Angesichts der anstehenden Biografie von Prinz Harry mit dem Titel «Reserve» (Originaltitel: «Spare) wäre das kein Wunder: Der Titel soll Medienberichten zufolge eine Anspielung auf die Spitznamen für die Prinzenbrüder William und Harry sein: »The heir and the spare« (zu Deutsch: »der Erbe und der Ersatz"). Diese sind seit dem Tod von Queen Elizabeth II. aktueller denn je. Denn seither steht Prinz William auf Platz eins der Thronfolge, Harry rangiert auf Platz fünf nach den Kindern von William.