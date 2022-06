Prinz Harry und Herzogin Meghan schwänzen Empfang

Thronfolger Prinz Charles (73), Ehefrau Herzogin Camilla (74), Queen-Enkel Prinz William (39) und Ehefrau Herzogin Kate (40) trafen im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst am Freitagmittag in der St.-Pauls-Kathedrale in London mit Premierminister Boris Johnson (57) und weiteren Gäste in der Londoner Guildhall zusammen. Wie «Mail Online» meldet, verpassten Williams Bruder und Schwägerin, Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40), den Empfang - und damit eine weitere Gelegenheit, um sich zu treffen.