Prinz Harry und Herzogin Meghan: Stellenabbau «unvermeidlich»

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten am Freitag, den 19. Dezember, zum fünfjährigen Bestehen der Archewell Foundation bekannt gegeben, dass sie ihre Organisation in Archewell Philanthropies umbenennen und eine Umstrukturierung vornehmen. Dies ermögliche es «ihre globalen philanthropischen Bemühungen als Familie auszuweiten, mit einer sinnvollen Reichweite und maximaler Wirkung, basierend auf denselben Werten, Partnerschaften und ihrem Engagement, sich zu engagieren und Gutes zu tun», hiess es in der Ankündigung.